Mann bei Zipferlbob-Unfall in Maria Rain verletzt

Zu einem Unfall mit einem Zipfelbob in Maria Rain wurde die Bergrettung Klagenfurt am späten Samstagabend gerufen. „Ein Mann war zu Sturz gekommen und hatte sich schwer an der Wirbelsäule verletzt. Wir konnten den Patienten versorgen und mittels Trage zum Rettungswagen des Roten Kreuzes transportieren, welcher ihn dann zum ebenfalls bereits anwesenden Rettungshubschrauber C11 transportierte“, schildert ein Klagenfurter Bergretter.