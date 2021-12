Weihnachten als Frohes Fest für die Müllberge

Größte Sorgenkinder der Abfallentsorger: Die enormen Mengen an Verpackungen wie etwa Versandkartons. Hier nur eine erschreckende Zahl zur Verdeutlichung der Flut: Im Jahr 2020 hatte die Post durch den Lockdown 40 Prozent mehr Pakete zugestellt als im Jahr davor - an Spitzentagen waren es eine Million pro Tag. Rund 139 Millionen wurden von Händlern an Privathaushalte verschickt. Nimmt man eine mittlere Packerlhöhe von 20 Zentimetern her, würden die Boxen - aneinander gestapelt - um die Hälfte des Äquators reichen.