Bande bricht! Cracks landen mitten im Eisbecken

Was war passiert? Sierre-Stürmer Arnaud Montandon und Langenthals Tyler Higgins krachen nach einem eigentlich harmlosen Check gegen die Bande, doch plötzlich bricht diese! Die beiden Cracks sind machtlos, stürzen mit der Holzwand in das angrenzende Eisbecken, wo der Zamboni - also die Eismaschine, welche das Spielfeld reinigt - den Schnee ablädt und es in diesem Becken deshalb so richtig kalt ist.