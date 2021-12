Drei Frauen, die täglich Leben retten

Urlaubs- und Überstunden häufen sich

Dort wartet Patricia Zangerl und kümmert sich um sie alle. In voller Schutzmontur, um sich keinesfalls anzustecken. Schon in der ersten Welle 2020 war Zangerl in der Schleuse tätig, neben ihrem Fulltime-Job als Betriebsrätin. Immer wieder sind es Zwölf-Stunden-Dienste, die die Krankenschwester übernimmt. Und immer wieder muss sie einspringen, weil wieder ein Krankenstand abzudecken ist. Urlaubs- und Überstunden häufen sich gleichermaßen an. Nicht nur bei ihr.