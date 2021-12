Kollision zweier Pkw in der Erlachgalerie in Tirol

Zusammenstoß in der Erlachgalerie! Gegen 14.45 fuhr ein Einheimischer (70) taleinwärts auf der Defereggentalstraße, als in einer lichten Linkskurve in der Galerie ins Schleudern kam. Er geriet dabei fatalerweise auf die Gegenfahrbahn und krachte in den Pkw einer Frau (66). Sie erlitt dabei Verletzungen. Die Mannschaft der verständigten Rettung versorgte die Einheimische zusammen mit dem Notarzt des Notarzthubschraubers, mit welchem sie anschließend in das Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen und dort stationär aufgenommen wurde.