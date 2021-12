Nach Peking-Sturz: „Blitzcomeback“ an Heiligabend

Vor weniger als einem Monat kam Snowboardcrosser Luca Hämmerle beim Olympiatest in China unglücklich zu Sturz und verletzte sich an den Wirbeln. Die Prognose damals: sechs Wochen Pause! Doch der Vorarlberger arbeitete mit einem Team an Spezialisten hart an seiner Rückkehr - und die kommt jetzt deutlich früher als erwartet.