Mit viel Gottvertrauen hilft sie den Armen

Viele hat sie über Jahre begleitet – bis zum Grab. Für viele schlägt ihr Herz ganz besonders; für jene Frau Ende 30 etwa. Aufgewachsen im Kinderheim in Ungarn wurde sie mit 14 Jahren in ein „besseres Leben“ gelockt, hier in Österreich. Das war ein Bordell. Heute, erst Ende 30, ist sie krank, ohne Versicherung, körperlich und seelisch am Ende. „Es gibt den Menschenhandel, das ist so verwerflich, dass mir die Worte fehlen.“