Sperrstunde zu Silvester: richtige Entscheidung?

Bund und Länder haben am Mittwoch lange beraten, wie sie der erwarteten massiven Omikron-Infektionswelle entgegentreten wollen. Die Ergebnisse wurden am Nachmittag präsentiert - und es wird wieder deutlich nachgeschärft: Sperrstunde in der Gastronomie ist ab 27. Dezember um 22 Uhr (statt bislang 23 Uhr). Auch zu Silvester ist - anders als kürzlich erst vom Gesundheitsminister angekündigt - nun wieder früher Schluss. Außerdem werden Veranstaltungen auf 2000 Personen beschränkt. Und auch bei der Einreise nach Österreich gibt‘s Verschärfungen. Was halten Sie von der vorverlegten Sperrstunde insbesondere am Silvesterabend? Beteiligen Sie sich an der Diskussion darüber in den Kommentaren, wir freuen uns auf Ihren Beitrag!