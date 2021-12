„Viele Händler mussten Christbäume nachschneiden“

Spätestens morgen, wenn das Christkind vor der Türe steht, sollte jede Familie einen festlich geschmückten Baum daheim haben. Noch ist es nicht zu spät, sich einen zu besorgen. Doch bei einigen Ständen ist schon „Urlaub“ angesagt: „Manche Verkaufsstände in Oberösterreich sind schon ausverkauft und haben jetzt zugemacht“, schildert Hofer und spricht von einem sehr guten Christbaumjahr: „Beim Verkaufsstart am 8. Dezember ist es gleich richtig gut losgegangen, wir sind sehr zufrieden.“ Dass viele Christbaumbauern Bäume nachschneiden mussten, verdeutlicht die große Nachfrage: „Es war wirklich ein sehr gutes Jahr, wir haben sehr viel verkauft“, bestätigt auch etwa Hermann Dichtl, der am Linzer Urfahrmarktgelände Bäume verkauft.