„Tschitti Tschitti Bäng Bäng“-Star stirbt mit 91

1948 spielte sie eine Nebenrolle in der Literaturverfilmung „Anna Karenina“ mit Vivien Leigh. Ihre größte Rolle war aber die Truly Scrumptious an der Seite von Dick Van Dyke in dem Film „Tschitti Tschitti Bäng Bäng“, der früher auch vom ORF häufiger gezeigt wurde. Unter anderem war sie darin als singende Aufziehpuppe zu sehen.