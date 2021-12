So können Sie ein Kärnten-Ticket gewinnen

Bequem in die Arbeit, in die Berge oder zum Spazieren an den See - egal, wohin in Kärnten, dafür braucht es nur ein Ticket für die Bahn- und Buslinien. Wer es testet, wird überrascht sein, wie gut inzwischen die Verbindungen in Kärnten ausgebaut sind und wie leicht Ziele erreicht werden können. Zusätzlich gilt das Kärnten Ticket aber auch für Fahrten nach Lienz in Osttirol, Zeltweg und Neumarkt in der Steiermark, weitere Ausbaumaßnahmen im öffentlichen Verkehr sind geplant. Das Kärnten Ticket ist die regionale Variante des österreichweiten Klimatickets und eine attraktive Alternative zum Auto - mit Parkberechtigungen für Park & Ride Anlagen in Lienz und Spittal.