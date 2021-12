GAK-Prozess: Nur Buchhalterin droht Verurteilung

Die 56-Jährige war seit 2011 geständig und hatte von sich aus Unterlagen zur Verfügung gestellt. „Sie hat das System der Schwarzzahlungen nicht erfunden“, betonte die Verteidigerin. Als die Beschuldigte 1997 zum GAK kam, gab es das System bereits. „Ich bin während der ganzen Zeit beim GAK immer unter Druck gestanden“, erzählte die Angeklagte. „Man hat mir immer erklärt, wenn ich es nicht mache, macht es ein anderer“, gab sie in Bezug auf die gefälschten Abrechnungen an. Sie habe damals große private Probleme gehabt und hätte es sich nicht leisten können, ihre Arbeit zu verlieren. Dass sie aber jemanden zu diesen Verkürzungen angestiftet habe, stellte sie massiv in Abrede: „Ich habe beigetragen, aber sicher niemanden angestiftet“, rechtfertigte sich die Ex-Buchhalterin.