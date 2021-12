„Es wird fast jeder Preis für Immobilien gezahlt“

Warum wird alles so teuer, was sind die Preistreiber? Daniela Berger-Lug, in Salzburg lebende Expertin für gehobene Immobilien in Kitzbühel, erklärt sich das so: „Grund und Boden werden immer teurer, die Baukosten sind in jüngster Zeit zudem regelrecht explodiert. Und jene, die Geld auf der Bank haben, haben Angst vor dem Negativzins.“