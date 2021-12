Sara Marita Kramer: Die Serie ging munter weiter

Fünfter Weltcupsieg binnen 22 Tagen - der Höhenflug, der am 26. November in Nischni Tagil begann und mit Siegen in Lillehammer und einem Doppelerfolg in Klingenthal weiterging, hielt auch beim Heim-Event an! Sara Marita Kramer wiederholte in der Ramsau ihren Vorjahressieg und festigte damit die Führung im Weltcup.