Feiertage: Lockerungen für Ungeimpfte zu riskant?

Was „Krone“-Leser bereits seit Freitagfrüh wissen, wurde am Vormittag offiziell von der Bundesregierung bestätigt: Zu Weihnachten fallen die letzten Lockdown-Schranken. Auch Ungeimpfte dürfen sich dann wieder frei bewegen bzw. die Feiertage mit so vielen Menschen genießen, wie es ihnen beliebt. Silvester wird man ebenfalls ohne Einschränkungen feiern dürfen. Zu Silvester wird es österreichweit keine Sperrstunde geben, jedoch bleibt die 2G-Regel aufrecht. Ungeimpfte dürfen allerdings im Gegensatz zu Geimpften und Genesenen Silvester nicht in einem Lokal feiern. Denken Sie, dass es noch zu früh und zu riskant ist, die Regeln für Ungeimpfte zu lockern? Diskutieren Sie mit anderen Usern über unsere Frage des Tages in den Kommentaren, wir sind gespannt!