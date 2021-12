„Die Pflegesituation ist dramatisch“

In der Sache waren sich der „Aktuellen Stunde“ am Donnerstag des Vorarlberger Landtags alle fünf Parteien einig: In Spitälern und Altenheimen herrscht ein akuter Personalmangel. Attraktivere Arbeitsbedingungen, faire Löhne und bessere Ausbildungsmöglichkeiten sind gefragt.