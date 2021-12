E-Auto-Anschluss in Gebäuden soll Pflicht werden

Fahrstrom-Anschlüsse für alle Neubauten, eine Mindestzahl an Ladesäulen vor Geschäften oder Büros und sichere Fahrradstellplätze an jedem Haus - die EU-Kommission setzt sich in dem Entwurf der neuen Gebäuderichtlinie nicht nur mit der Energieeffizienz von Gebäuden auseinander, sondern nimmt auch die Mobilität der Bewohner und Nutzer in den Blick.