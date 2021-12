WhatsApp mit Neuerung gegen Stalker & Datenhändler

Bisher mussten die Nutzer dies in den Einstellungen des Messengers selbst in die Wege leiten: Man musste in den Kontoeinstellungen im Untermenü Datenschutz festlegen, dass nur Freunde oder überhaupt niemand den „Zuletzt online“-Status einsehen kann. Andernfalls konnte jeder, der über die Telefonnummer verfügt, feststellen, wann man zuletzt aktiv war.