„Schande!“ Hamiltons Bruder schießt gegen Formel 1

„Lewis wurde im Stich gelassen“

„Den Leuten zu beweisen, dass sie im Unrecht sind, liegt in unserer DNA - und Lewis tut das täglich. Mit absoluter Professionalität und Anstand in der Niederlage, obwohl wir alle wissen, dass er von dem Sport, dem er so viel gegeben hat, im Stich gelassen wurde.“ Sein Schlussschatz in dem emotionalen Posting: „Herzlichen Glückwunsch an Max für diese fantastische Saison!“