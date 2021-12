Hollands Königspaar verneigt sich vor Verstappen

Als Max Verstappen am Yas Marina Circuit in Abu Dhabi um 23.05 Uhr Ortszeit erfuhr, dass die beiden Einsprüche von Mercedes gegen die Wertung des Rennens abgewiesen worden waren, schnappte er sich einen Red-Bull-Champions-Drink und stürzte sich in eine rauschende Party-Nacht. Ein zwischenzeitlicher Blick auf sein Handy ließ „Mad Max“ sprichwörtlich ein paar Zentimeter wachsen. Neben Ministerpräsident Mark Rutte („Eine phänomenale Leistung, Glückwunsch. Einfach fantastisch“) hat sich auch das niederländische Königspaar Willem-Alexander und Máxima beim neuen Weltmeister gemeldet. „Sie haben die Welt beeindruckt. Ein historischer Tag auch für die Niederlande.“