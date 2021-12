Jetzt droht Red Bull sogar mit Formel-1-Ausstieg

„Das ganze System gehört überdacht“

In den Fokus gerät einmal mehr die FIA rund um Rennleiter Michael Masi. Dieser musste auch beim Finale in Abu Dhabi viel Kritik einstecken. „Das ganze System gehört überdacht. Es gehört Konstanz hinein, es können Entscheidungen nicht einmal so ausgelegt werden und einmal so ausgelegt werden. Die Regeln müssen vereinfacht werden“, fordert Marko. Nachsatz: „Nachdem so viele Fehler und hinterfragungswürdige Entscheidungen gefällt werden, ist sicher großer Handlungsbedarf!“