100 Vermummte: Moschee in Leipzig beschädigt

„,ACAB‘-Day“

Laut der „Leipziger Zeitung“ sei es bei dem Aufmarsch der „radikalen Linken“, der in die Vandalenakte mündete, um den „,ACAB‘-Day“ gegangen - „ein Tag, an dem es um die Verfehlungen und Gewalttaten von Polizeibeamten bis hin zu strukturellem Versagen des Staates geht“. Die Abkürzung „ACAB“ steht für „all cops are bastards", das Datum 13.12. für den Zahlencode 1312 für die Buchstaben ACAB im Alphabet.