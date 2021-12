Beherzte Katzen-Rettung in letzter Minute

Als am letzten Feiertag in der Kommandozentrale der Freiwilligen Feuerwehr Ratsch an der Weinstraße in der Steiermark ein Hilferuf für eine Katze in Notlage einging, waren die Retter noch von einem Routineeinsatz ausgegangen. Man vermutete, dass das Tier sich in einen Kellerschacht verkrochen hatte, und mit ein paar Tricks wieder von selbst hervorkommen würde. Dem war nicht so und die Rettung gestaltete sich schwieriger als gedacht.