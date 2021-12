Admira-Coach Andi Herzog kündigt einen Umbruch an

Genauso wie sich Rapid in der Meisterschaft auswärts plagt, stolpert die Admira daheim durch die Liga: kein Punkt in der Südstadt seit dem 2:0 gegen Altach am 2. Oktober, stattdessen drei Niederlagen gegen Wattens, Ried und Wolfsberg. Eine weitere Pleite würde die Unzufriedenheit von Trainer Andreas Herzog zusätzlich erhöhen. Im gestrigen Gespräch mit der „Krone“ machte der Rekord-Teamspieler kein Geheimnis daraus, dass er sich von seinen ersten Monaten als Klubtrainer mehr erwartet hatte. Eine Kolumne von Reporter Hannes Steiner.