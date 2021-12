Doppelt getroffen: WAC gestoppt - Swete verlängert

„Ich freu mich sehr, den gemeinsamen, erfolgreichen Weg mit dem TSV weitergehen zu dürfen. Daher habe ich mich auch entschieden, den Vertrag frühzeitig zu verlängern. Es ist der richtige Ort für mich, an dem ich sein will. Der Verein entwickelt sich Jahr für Jahr sukzessive weiter und das ist schön zu sehen. Ich bin sehr gerne da und möchte dazu beitragen, den Verein noch professioneller aufzustellen. Der Weg stimmt auf jeden Fall und unser langfristiges Ziel ist die Etablierung und Festsetzung in der Bundesliga“, sagt Swete in einem Vereins-Statement.