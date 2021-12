Bischof sagt Kindern, Weihnachtsmann gibt es nicht

„Nein, den Weihnachtsmann gibt es nicht. Der rote Anzug, den er trägt, ist von Coca-Cola ausschließlich zu Werbezwecken ausgewählt worden. Der Weihnachtsmann hat keinerlei historischen Hintergrund, im Gegensatz zum Heiligen Nikolaus, von dem die fiktive Figur stammt“, klärte der Bischof von Noto, Antonio Staglianò, am Nikolaustag Kinder in der sizilianischen Stadt auf. Mehr hatte es nicht gebraucht, in den sozialen Medien und schließlich auch in den klassischen gingen die Wogen hoch. Eltern beschimpften den Kirchenmann, er hätte den Kindern Weihnachten ruiniert und die Freude an Geschenken genommen.