Rapid: Feldhofers Vertrauen macht sich bezahlt

Umso mehr müssen im Kampf um die Top 6 in der Südstadt die letzten Kräfte mobilisiert werden. Ercan Kara ging schon in Genk über die Schmerzgrenze, ehe er mit einer Schienbeinprellung vorzeitig vom Feld humpelte. Die Verletzung hatte er bereits in Ried erlitten, dennoch erzielte er eine Woche später sein erstes Derby-Tor. Taxi Fountas musste in Belgien ganz passen. Statt ihm lief Thorsten Schick auf - letztlich ein Glücksfall. Schick spielte bärenstark, fädelte das Goldtor ein.