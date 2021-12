Ab 21 Uhr LIVE: KRC Genk gegen SK Rapid Wien

Genk geht mit einem völlig neuen Trainer in die Partie. Erst am Montag hatte sich der belgische Vizemeister und Cupsieger nach dem siebenten sieglosen Pflichtspiel in Folge - einem 1:1 am Sonntag in Mechelen - von John van den Brom getrennt, am Mittwoch übernahm der Deutsche Bernd Storck das Training. Feldhofer erwartet aber keine radikalen Veränderungen. „Sie werden nicht alles umschmeißen.“