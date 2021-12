WAG kauft Leondinger Einkaufszentrum Uno Shopping

Vor mehr als zehn Jahren hatte der einst florierende Leondinger Einkaufstempel den Konkurrenzkampf gegen den benachbarten „Big Brother“ , der PlusCity Pasching, endgültig verloren. Nach und nach zogen kleine und große Mieter aus, ehe man Ende 2016 das Center schloss. Im September 2017 versuchte ein Mühlviertler Immobilienentwickler-Trio dem Uno noch einmal neues Leben einzuhauchen, doch der Versuch scheiterte und so kamen bereits in den letzten Jahren immer wieder Gerüchte über eine Neunutzung des Areals auf. Nun haben die Spekulationen ein Ende: Die Wohnungsgesellschaft WAG hat sich das 11,5 Hektar große Areal an der Kremstal Straße gesichert und will es in den kommenden Jahren gemeinsam mit der Stadt entwickeln. Geplant ist die Schaffung von Arbeitsplätzen, Nahversorgung und leistbarem Wohnraum, sowie die teilweise Renaturierung bereits verbauter Flächen.