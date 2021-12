Ab 17 Uhr LIVE: Salzburg gegen WSG Tirol im Ticker

„Die kommende Partie in der Red-Bull-Arena ist mit Sicherheit die schwierigste Aufgabe der ganzen Saison“, sagte Silberberger. 0:5, 1:5 und 0:4 kam die WSG in den drei jüngsten Auftritten in Salzburg unter die Räder. Immerhin ist man neben Austria Klagenfurt, das dieses Kunststück Ende November zuwege brachte, der bisher letzte Ligakontrahent, der die Salzburger biegen konnte - am 21. April siegten die Hausherren am Tivoli mit 3:2. Das sei „auch eine Auszeichnung für die WSG“, befand der Coach.