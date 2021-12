Leitner-Gondel verwandelt sich in einen Mini-Bus

Die durchaus lustig aussehende „Hybrid-Lösung“ komme vor allem in Städten zum Tragen, in denen Seilbahnen bereits fixe Teile der Verkehrssysteme sind. „Damit lassen sich einerseits mögliche topografische oder bauliche Hürden mit einer Seilbahn einfacher überwinden, andererseits ist die ,Doppellösung’ auch für jene städtischen Bereiche eine attraktive Lösung, in denen eine durchgehende Seilbahnvariante aus unterschiedlichsten Gründen nicht realisiert werden kann“, heißt es seitens des Unternehmens. Mit der Kabine auf Schiene kann etwa der Weg von der Seilbahn zur nächsten U-Bahnstation bewältigt werden.