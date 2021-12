Programmkino-Buch: Bewegte Bilder, bewegte Zeiten

Fundierte Darstellung der Historie alternativer Kinos

Im Herbst 2021 wurde das Leokino mit dem Förderpreis des Kulturministeriums ausgezeichnet, da es „in einer Zeit, in der Innovation vor allem technologisch begriffen wird, mit seinem Gewicht auf Filmbildung das kulturelle Wissen lebendig“ halte, so die Jurybegründung. Der Band „Bewegte Bilder, bewegte Zeiten“ entführt äußerst plakativ in die alternative Kinogeschichte Tirols.