SPÖ kritisiert: „Wo ist das Machtwort der ÖVP?“

Heftige Kritik

Razborcan meint, dass die Gesprächsbasis zwischen Schwarz und Grün in der Bundesregierung schlecht sei: „Das baden Anrainer stark frequentierter Straßenzüge, Pendler, Arbeitnehmer und die regionale Wirtschaft aus.“ Die attackierte Volkspartei wird am Donnerstag wohl selbst heftige Kritik an dem Aus für Autobahn- und Schnellstraßenprojekte anbringen.