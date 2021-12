Selbst Rivalen drücken Salzburg jetzt die Daumen

„Ich halte aber klar zu Salzburg!“

Unterstützung bekundet zudem Kurt Russ, der mit Hartberg in Salzburg unterlag. „In Österreich jammern immer alle, ist man dem anderen was neidig. Ich halte aber klar zu Salzburg!“ Auch der WAC steht hinter der Jaissle-Elf. Trainer Robin Dutt: „So sehr wir auf nationaler Ebene versuchen, sie zu schlagen, so gern sitzen wir vorm TV-Gerät und drücken die Daumen.“