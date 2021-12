Ab 21 Uhr LIVE: Salzburg gegen Sevilla um Aufstieg Kopieren

„Der Junge ist so klar in der Birne“

Auch Karim Adeyemi agierte zuletzt glücklos. Der deutsche Nationalstürmer erzielte in den jüngsten acht Partien nur ein Tor. „Er weiß selber, dass er zuletzt nicht der Karim war wie zu Beginn der Saison“, meinte Jaissle. „Aber der Junge ist so klar in der Birne, der weiß, was er besser machen muss. Ich bin mir sicher, dass er speziell in so einem Topspiel dann auch wieder zünden kann.“