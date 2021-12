Blitzcomeback? Marco Schwarz wieder im Training

Als amtierender Slalom-Weltcupsieger will Marco Schwarz nichts unversucht lassen. Nach seinem Einriss des Syndesmosebandes im linken Knöchel Anfang November fuhr der Kärntner gestern auf der Reiteralm erstmals wieder durch Slalomtore. Um abzuchecken, ob sich ein Blitzcomeback am Sonntag in Val d’Isère ausgehen könnte. Der RTL am Samstag wäre ohnehin kein Thema - auf RTL-Skiern ist der Auftakt-13. von Sölden seit der Verletzung noch gar nicht gestanden.