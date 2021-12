Lawinenhunde übten in den Berchtesgadener Alpen

Nach dem tödlichen Lawinenunglück in Tweng am vergangenen Wochenende bereiten sich nicht nur die heimischen Bergretter, sondern auch die Bergwachten im österreichisch-bayerischen Grenzgebiet auf weitere Einsätze vor. Elf Hundeführer der bayerischen Bergwacht übten deswegen am vergangenen Sonntag in den Berchtesgadener Alpen den Ernstfall.