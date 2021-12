Auto rutscht in Kreuzung: Drei Verletzte bei Crash

Zu dem Unfall kam es gegen 8.30 Uhr. Die 43-Jährige fuhr mit ihrem Pkw auf einer Gemeindestraße in Weer in Richtung Norden. „Aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse konnte sie vor der Kreuzung mit der B 171 nicht rechtzeitig anhalten“, heißt es seitens der Polizei. Das Auto rutschte folglich in die Kreuzung und kollidierte mit einem von links kommenden Pkw, der von der 37-Jährigen gelenkt wurde.