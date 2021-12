Fake News: Wurden auch Sie schon getäuscht?

Gerade in Zeiten des Lockdowns, in der die Informationsgewinnung fast ausschließlich über das Internet läuft, ist es sehr wichtig, Informationen von Fake News zu differenzieren zu können. Speziell im Zusammenhang mit COVID-19 treten täglich in vielen Internetmedien die kuriosesten Fake News auf. Im Gesundheitsbereich bekommt man das besonders deutlich mit. Spitäler, welche ohnehin schon an den Grenzen des Machbaren agieren, haben nun zusätzlich auch mit Droh-Mails und diversen Protestkundgebungen zu kämpfen. Ein 53-Jähriger Murtaler konnte von der Polizei bereits wegen der Verbreitung von Fake News über Personen die angeblich nach einer Impfung starben, ausgeforscht werden. Wie reagieren Sie auf Fake News? Fällt es Ihnen schwer, den Unterschied zwischen Fake und Real News zu erkennen? Wir sind auf Ihre Meinung dazu sehr gespannt und freuen uns auf Ihren Kommentar!