Verstappen-Spitzenzeit im Jeddah-Abschlusstraining

WM-Spitzenreiter Max Verstappen ist im Abschlusstraining der Formel-1-Premiere in Saudi-Arabien Bestzeit gefahren. Der Red-Bull-Pilot verwies am Samstag in 1:28,100 Min. auf dem nagelneuen Stadtkurs in Jeddah Lewis Hamilton im Mercedes mit 0,214 Sekunden Rückstand auf den zweiten Platz. Vor der Qualifikation (18.00 Uhr) wurde Verstappens mexikanischer Teamkollege Sergio Perez Dritter, Hamiltons „Wingman“ Valtteri Bottas hingegen nur Sechster.