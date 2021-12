Zahlen sinken weiter: Unter 7000 Neuinfektionen Kopieren

Mit 1391 Fällen ist Oberösterreich das Bundesland mit der höchsten Anzahl an Neuinfektionen, gefolgt von Niederösterreich mit 1275. In Wien sind binnen 24 Stunden 915, in Kärnten 804 und in Tirol 775 Fälle dazugekommen. 603 neue Infizierte gibt es in Vorarlberg, 374 in Salzburg. Am wenigsten Neuinfektionen gibt es immer noch im Burgenland mit 152 neuen Erkrankungen.