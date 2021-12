Vereinte Nationen rufen zu olympischem Frieden auf

Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat alle Konfliktparteien aufgerufen, während der Winterspiele in Peking den olympischen Frieden einzuhalten. Am Donnerstag (Ortszeit) stimmten alle 193 Nationen in New York für eine Waffenruhe als ein „Werkzeug zur Förderung von Frieden, Dialog und Versöhnung“.