„Bin sprachlos!“ Vom Pechvogel zum Sensationsmann

Broderick Thompson hat am Donnerstag beim Super-G in Beaver Creek für eine Riesenüberraschung gesorgt. Mit der hohen Startnummer 35 raste der Kanadier, der in seiner Karriere bisher immer wieder mit Verletzungspech zu kämpfen hatte, mit einem Husarenritt noch aufs Podest. „Ich bin sprachlos“, jubelte Thompson in den sozialen Medien.