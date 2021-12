Rechnungshof übt Kritik an Pinzgauer Holding

Durch eine Überprüfung der „Holding Gesundheit Innergebirg“ in Zell am See durch den Salzburger Landesrechnungshof wurden schwere Verfehlungen aufgedeckt. Problematische Mehrfachfunktionen des Geschäftsführers, Querfinanzierungen zwischen gemeinnützigen und gewinnorientierten Tochterunternehmen und bedenkliche Genussscheine werden der Holding-Firma vorgeworfen.