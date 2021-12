„Da gingen plötzlich Türen in meinem Kopf auf!“

Insider der internationalen Musikszene, seit Jahrzehnten erfolgreicher Filmregisseur, bereits als Teenager im Business aktiv, inhaltlich am Aufbau des in den 90ern coolsten deutschen Musik-TV-Senders VIVA beteiligt: Kann man in dieser Branche wirklich gesundheitsbewusst leben? Rudi Dolezal ist produktiver denn je und macht es vor. In der „Krone“-Kantine fällt auf, dass der 63-Jährige am liebsten Wasser oder Tee bestellt. Dort hat er mir auch erzählt, dass er auf Alkohol verzichtet, mehr Bewegung macht und wie gut es ihm damit geht. Wie lange er das jetzt schon durchhält? „Moment, da muss ich nachschauen (blättert in einem Papierkalender). Also aufgerundet etwa 720 Tage lang gibt es ,Run Rudi Run‘, und keinen Alkohol trinke ich seit etwa 650 Tagen.“