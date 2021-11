Dolezal: „Bin für eine allgemeine Impfpflicht“

„Bin klar für die allgemeine Impfpflicht“

Ganz besonders ärgert es den weltweit erfolgreichen Filmemacher, wenn Angehörige exponierter Berufsgruppen seiner Meinung nach unverantwortlich handeln. „Ich finde es, ehrlich gesagt, eine Sauerei, dass es Lehrer gibt, die nicht geimpft sind und meine Söhne, wie auch alle anderen, in Gefahr bringen. Ebenso, dass es nicht schon längst in Altersheimen, Pflegeeinrichtungen und Spitälern eine Impfverpflichtung für das Personal gibt. Und jeder Fußballer soll sich impfen lassen, sonst wird er nicht aufgestellt. Punkt. Ich bin mittlerweile klar für die allgemeine Impfpflicht! Als ich damals als Kind in der Volksschule den kleinen Würfelzucker gegen die Kinderlähmung bekommen habe, hat mich auch keiner gefragt, ob ich das will. Und was ist der Effekt: Wir haben keine Kinderlähmung mehr in Österreich. Dasselbe übrigens mit der Pockenimpfung.“