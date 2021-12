Gesetzesänderung ist „Angriff auf den Tierschutz!“

ÖVP und FPÖ haben am Mittwoch (1. Dezember) im Landtagsausschuss Erleichterungen für den Abschuss von „Problemtieren“ in der Natur beschlossen. BirdLife Österreich und der Naturschutzbund OÖ rügen das als „Angriff auf Umwelt- und Tierschutz in Oberösterreich“; auch die Grünen protestieren gegen diese Neuregelung.