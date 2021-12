Falsche Hoffnung um Medizin

Bezüglich Omikron-Variante ist es in Salzburg rund um die Behörden still geworden. Am Montag landete ein Flugzeug aus Südafrika über einen Zwischenstop am Salzburger Flughafen – mit an Bord ein Wiener, der später in einer Salzburger Teststraße positiv auf die neue Mutation getestet wurde (die „Krone“ hat berichtet). Ob auch Salzburger an Bord der Maschine waren, oder ob es gar Kontaktpersonen oder weitere Infizierte gibt, war auch am Mittwoch weiter unbekannt. Es werde „jeder Verdachtsfall prioritär behandelt, die PCR-Probe sequenziert und die Kontaktpersonen erhoben und abgesondert“ sagte Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz im Bezug auf den generelle Umgang mit der neuen Mutation. Zum expliziten Mutations-Fall von Montag gab es jedoch keine weiteren Informationen.