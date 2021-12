Spanien: Ohne Netflix auf Katalanisch kein Budget!

Streit um Spanisch an Kataloniens Schulen

Bereits vergangene Woche heizte der Streit über den Gebrauch der spanischen Sprache an katalanischen Schulen und Universitäten erneut den Unabhängigkeitskonflikt zwischen Spanien und Katalonien an. Ausgelöst wurde er durch ein Gerichtsurteil. Neben Spanisch ist in Katalonien auch die Regionalsprache Katalanisch Amts- und Verkehrssprache. Kataloniens Oberster Gerichtshof verpflichtete alle Schulen, Universitäten und Bildungseinrichtungen in der Region dazu, mindestens 25 Prozent des Unterrichts auf Spanisch abzuhalten.