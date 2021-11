Alle Intensivbetten in der Oststeiermark belegt

Nur mehr vereinzelt Intensivbetten frei

Speziell die Krankenhäuser in Feldbach, Fürstenfeld und Hartberg sind an der Kapazitätsgrenze angelangt. Kommt dort ein Notfall herein, müsse bereits nach anderen Standorten gesucht werden. Nicht viel besser sei die Lage in Weiz, wo nur eine sehr kleine Intensivstation vorhanden ist. Doch auch in den übrigen steirischen Regionen sei kaum noch Spielraum. Überall seien nur noch vereinzelte Intensivbetten frei, sagte der Sprecher.